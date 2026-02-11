LeBron James quedó fuera de los premios de final de temporada de la NBA

LeBron James quedó fuera de los premios de la postemporada de la NBA al no alcanzar el mínimo de 65 partidos disputados en la temporada regular, rompiendo así una racha de 22 años consecutivos ganando alguna de estas distinciones.

Los Angeles Lakers anunció este martes que James, de 41 años, se perdería el partido ante los San Antonio Spurs, el cual perdieron 136-108, debido a una artritis en el pie izquierdo.

El veterano jugador, leyenda de la NBA, se perdió los primeros 14 partidos de la temporada por una ciática, dejándole únicamente un margen de tres encuentros para el resto del año. El de este martes, fue el partido 18 en el que James no participó.

La NBA estableció en la temporada 2023-24 el polémico requisito de un mínimo de 65 partidos de 82 para poder optar a los premios de fin de año para fomentar la participación de sus estrellas, una cifra alcanzable solo por los jugadores que no caen lesionados.