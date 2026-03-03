Venezuela venció a Chile en ajustado duelo por el clasificatorio al Mundial de baloncesto

La selección venezolana de baloncesto derrotó a Chile por 72-68 este lunes en Valdivia por la segunda ventana del clasificatorio de las Américas. El elenco visitante administró con éxito la ventaja conseguida en la primera mitad del compromiso disputado en el Coliseo "Antonio Azurmendi", logrando así sus primeros puntos en el certamen internacional.

El escolta chileno Sebastián Suárez y el alero nacional Ignacio Carrión lideraron la ofensiva local en un inicio de trámite equilibrado. Sin embargo, el equipo que comanda el técnico argentino Juan Manuel Córdoba sufrió ante la efectividad de Venezuela en el segundo periodo, instancia donde el base venezolano Yeferson Guerra resultó determinante al anotar 10 puntos, incluyendo dos triples clave.

El ala-pívot chileno Felipe Haase aportó ocho unidades mediante lanzamientos de larga distancia para intentar reducir la brecha en el marcador. Chile mejoró su volumen de juego en el tercer cuarto con las anotaciones del base chileno Sebastián Carrasco y el alero nacional Fabián Martínez, pero el quinteto del entrenador español Francisco Segura contrarrestó el ataque con la puntería de Yohanner Sifontes.

Los seleccionados de Chile aceleraron en el último tramo del encuentro y concretaron un parcial de 22-8, quedando a solo un punto de distancia a falta de dos minutos para el final. No obstante, el ala-pívot venezolano José Ascanio sentenció el resultado desde la línea de tiros libres tras una falla en el último intento triple de los locales en Valdivia.

Tras este resultado en Chile, el representativo nacional se ubicó en la cuarta posición del Grupo C con tres enteros. La zona es liderada por Brasil, seguido por Colombia y Venezuela, restando todavía cuatro ventanas de competencia donde los tres mejores avanzarán a la siguiente ronda para buscar un cupo al Mundial de la disciplina.