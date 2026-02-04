Síguenos:
Tópicos: Deportes | Boxeo | Boxeo chileno

Chileno Eduardo Zuleta se coronó campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El copiapino quedó habilitado para disputar el título mundial.

El boxeador nacional Eduardo "Nazareno" Zuleta se consagró campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría welter (66,6 kg) tras imponerse al panameño Daniel "Macarrón" Miranda en un combate disputado en Chile, alcanzando el puesto número 25 del ranking mundial.

Con esta victoria, el copiapino mantuvo su condición de invicto, con un récord profesional de 18 triunfos, y quedó oficialmente habilitado para disputar el título mundial del CMB, lo que abrió la posibilidad de que Chile vuelva a tener un campeón mundial masculino.

La pelea representó además un hecho inédito, ya que fue la primera vez que un título internacional del Consejo Mundial de Boxeo se disputó en Chile. El evento incluyó tres combates profesionales adicionales y cuatro peleas amateurs.

"Fue una pelea exigente y muy disputada, que supimos resolver con trabajo y preparación. Este triunfo confirma que estamos en el camino correcto y nos permite pensar en los próximos desafíos a nivel internacional", señaló Zuleta.

