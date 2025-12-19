Síguenos:
Tópicos: Deportes | Boxeo | Boxeo internacional

¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El youtuber desafiará al dos veces campeón mundial de boxeo.

Este viernes 19 de diciembre, el youtuber Jake Paul (12-1) peleará con el excampeón mundial de boxeo Anthony Joshua (28-4), en una exhibición en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Paul subió de categoría luego de que se cancelará su pelea ante Gervonta Davis y se citó con el británico, dos veces campeón mundial pesado, en un combate que tiene una importante suma de dinero en disputa.

De acuerdo a varios medios especializados, la bolsa a repartir será de 184 millones de dólares, que serán divididos de forma equitativa entre ambos competidores.

El evento general comenzará a las 22:00 horas y se espera que el combate principal comience a eso de las 00:30 (03:30 GMT).

La transmisión estará solamente disponible a través de la plataforma de streaming Netflix.

