¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua?
El youtuber desafiará al dos veces campeón mundial de boxeo.
Este viernes 19 de diciembre, el youtuber Jake Paul (12-1) peleará con el excampeón mundial de boxeo Anthony Joshua (28-4), en una exhibición en el Kaseya Center de Miami, Florida.
Paul subió de categoría luego de que se cancelará su pelea ante Gervonta Davis y se citó con el británico, dos veces campeón mundial pesado, en un combate que tiene una importante suma de dinero en disputa.
De acuerdo a varios medios especializados, la bolsa a repartir será de 184 millones de dólares, que serán divididos de forma equitativa entre ambos competidores.
El evento general comenzará a las 22:00 horas y se espera que el combate principal comience a eso de las 00:30 (03:30 GMT).
La transmisión estará solamente disponible a través de la plataforma de streaming Netflix.