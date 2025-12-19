Jimmy Martínez se convirtió en nuevo refuerzo de Universidad Católica

Universidad Católica anunció oficialmente el fichaje de Jimmy Martínez este viernes, convirtiéndose en refuerzo del elenco precordillerano para la Liga de Primera 2026.

"Proveniente de Huachipato, el jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club. De esta manera, Jimmy Martínez se incorporará a los trabajos de 'La Franja' este lunes 5 de enero", comunicaron los "cruzados" en redes sociales.

De este modo, el campeón de Copa Chile con los "acereros" es el segundo refuerzo de la UC tras la confirmación del arribo del argentino Justo Giani, mientras se mantienen a la espera de concretar las negociaciones con Matías Palavecino y Bernardo Cerezo.

Durante el próximo año, los cruzados tendrán un extenso calendario, ya que deberán disputar la Liga de Primera, Copa Libertadores, Supercopa, Copa Chile y Copa de la Liga.