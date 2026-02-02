[VIDEO] ¡Insólito! Boxeador perdió la peluca en pleno combate

Un insólito momento se tomó el cuadrilátero del legendario Madison Square Garden luego de que a uno de los boxeadores "se le volara la peluca" tras recibir un golpe.

La situación ocurrió cuando una ráfaga de ataques por parte de Kingsley Ibeh impactó de lleno en Jarrell Miller, lo que provocó que la pieza capilar saliera disparada por el aire, dejando al descubierto que el deportista estaba utilizando un peluquín para ocultar su calvicie.

El motivo detrás del "postizo"

Lejos de amilanarse por el momento viral y las risas en las gradas, Miller demostró profesionalismo, se repuso del incidente y terminó ganando la pelea por decisión dividida. Tras el fallo de los jueces, el boxeador incluso bromeó con su cabeza descubierta ante el público.

Posteriormente, en la conferencia de prensa, el púgil explicó la insólita razón de su look: confesó que perdió el cabello días antes del pesaje tras usar un shampoo que encontró en la casa de su madre, el cual le provocó una fuerte reacción. Ante la premura del combate y la estética, decidió presentarse con la peluca que finalmente terminó protagonizando la jornada.

Mira acá el momento