Atacaron a disparos al equipo de ciclismo italiano SC Padovani

El pasado sábado se registró un ataque al equipo de ciclismo italiano Sc Padovani en el Val d'Adige, en provincia de Trentino-Alto-Adigio (norte Italia). Mientras los deportistas entrenaban, un auto se acercó y disparó dos veces.

El vehículo se dio a la fuga sin dejar rastro ni heridos. Hasta el momento, aún se desconocen los motivos de este ataque y si los disparos fueron hechos con un arma de fogueo.

"Estamos aliviados de que todos los chicos estén sanos y salvos después de lo ocurrido. Se trata de un suceso terrible que esperamos que no se repita nunca más: la carretera es el gimnasio de nuestros chicos y, como entidad, hemos tomado todas las medidas necesarias para que puedan pedalear con seguridad", expresó el presidente de la SC Padovani, Galdino Peruzzo.

Tras el incidente, el equipo de ciclismo volvió rápidamente a su sede, donde la entidad se encargó de recopilar toda la información, testimonios e imágenes para acudir a las autoridades a denunciar este hecho.

El pasado septiembre, otro ciclista del equipo fue atropellado en la carretera durante un entrenamiento.

"Por desgracia, ante la locura de ciertas personas, no podemos hacer nada. Lo que ocurrió en Val d'Adige, por otra parte, no es el único episodio de agresión por parte de conductores a los atletas de Padovani que se han estado entrenando estas semanas. Cabe recordar que en septiembre Marco Palomba también fue atropellado, por lo que es necesario sensibilizar a todos los que se ponen al volante para que adopten una cultura de mayor respeto", añadió Peruzzo.