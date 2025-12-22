Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.5°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Ciclismo | Internacional

Atacaron a disparos al equipo de ciclismo italiano SC Padovani

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hecho ocurrió el pasado sábado mientras el conjunto de deportistas entrenaba en el norte de Italia.

Atacaron a disparos al equipo de ciclismo italiano SC Padovani
 Instagram @scpadovani1909
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El pasado sábado se registró un ataque al equipo de ciclismo italiano Sc Padovani en el Val d'Adige, en provincia de Trentino-Alto-Adigio (norte Italia). Mientras los deportistas entrenaban, un auto se acercó y disparó dos veces.

El vehículo se dio a la fuga sin dejar rastro ni heridos. Hasta el momento, aún se desconocen los motivos de este ataque y si los disparos fueron hechos con un arma de fogueo.

"Estamos aliviados de que todos los chicos estén sanos y salvos después de lo ocurrido. Se trata de un suceso terrible que esperamos que no se repita nunca más: la carretera es el gimnasio de nuestros chicos y, como entidad, hemos tomado todas las medidas necesarias para que puedan pedalear con seguridad", expresó el  presidente de la SC Padovani, Galdino Peruzzo.

Tras el incidente, el equipo de ciclismo volvió rápidamente a su sede, donde la entidad se encargó de recopilar toda la información, testimonios e imágenes para acudir a las autoridades a denunciar este hecho.

El pasado septiembre, otro ciclista del equipo fue atropellado en la carretera durante un entrenamiento.

"Por desgracia, ante la locura de ciertas personas, no podemos hacer nada. Lo que ocurrió en Val d'Adige, por otra parte, no es el único episodio de agresión por parte de conductores a los atletas de Padovani que se han estado entrenando estas semanas. Cabe recordar que en septiembre Marco Palomba también fue atropellado, por lo que es necesario sensibilizar a todos los que se ponen al volante para que adopten una cultura de mayor respeto", añadió Peruzzo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada