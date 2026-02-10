Síguenos:
Tópicos: Deportes | Ciclismo

Se definieron los recorridos y premios para la primera edición de "El Giro de Rigo Chile"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La prueba se realizará el próximo 11 de abril.

Se definieron los recorridos y premios para la primera edición de
Se definieron los recorridos y los premios para la primera edición de la carrera "El Giro de Rigo Chile", competencia creada por por el colombiano Rigoberto Urán, estrella del ciclismo mundial, quien durante su trayectoria profesional fue medallista de plata olímpico y segundo en dos de las tres Grandes Vueltas de este deporte, en el Giro de Italia (dos veces) y en el Tour de Francia.

La prueba se realizará el 11 de abril en la provincia de Petorca y contará con dos
distancias. Además, se sorteará la bicicleta que utiliza Urán, de marca Uranium, aparte de cuatro tickets para "El Giro de Rigo Colombia", que se realizará a fines de 2026.

La distancia más larga comprende 124 kilómetros, con partida y meta en Zapallar, pasando por Papudo, La Ligua y Cabildo, mientras que la Race Village estará en Cachagua. Con un desnivel positivo de 1.550 metros, el tiempo máximo para completar el trazado es de 6,3 horas.

El otro desafío es de 73 kilómetros, también con inicio en Zapallar y paso por Papudo, con la diferencia de que los participantes se darán la vuelta en La Ligua, sin llegar hasta Cabildo. Este tramo tiene una inclinación positiva de 720 metros y un crono límite de 4,3 horas.

