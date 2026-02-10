Rebeca Grynspan entra a la carrera por la ONU y desafía opción de Michelle Bachelet

La economista costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), anunció que a partir del 1 de marzo tomará un permiso no remunerado de seis meses para dedicarse de lleno a su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

El cargo quedará vacante el 1 de enero, cuando concluya el segundo mandato del portugués António Guterres.

Grynspan se perfila como una de las principales contendientes en la carrera, junto a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en un proceso en el que, de cumplirse la regla no escrita de rotación regional, América Latina asumiría por primera vez en décadas el liderazgo del organismo multilateral.

En su última intervención frente al organismo de comercio y desarrollo, la economista defendió un liderazgo basado en la gestión directa y la adaptación. "El liderazgo tiene mucho que ver con la gestión, y eso no se puede externalizar", afirmó sobre cómo conduciría la ONU en su período más complejo en 80 años.

La organización enfrenta una severa crisis financiera y de confianza tras el fuerte recorte de aportes de Estados Unidos, su principal contribuyente. La candidata aclaró que la salida de Washington de la UNCTAD no tuvo impacto directo, ya que ese país no entregaba aportes voluntarios desde 2018.

Aun así, la agencia de la ONU debió implementar una reestructuración que implicó el recorte del 20 % de su personal, principalmente en Ginebra. "No se puede reformar una organización a distancia; hay que conocer los detalles", sostuvo. "A estas alturas conozco prácticamente cada puesto, vacante o cubierto, y lo que significa para cada división".

De la política costarricense a la diplomacia multilateral

Economista de formación, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica (1994-1998) y ocupó altos cargos en el PNUD y la Secretaría General Iberoamericana. Desde 2021 lidera la UNCTAD, destacando por su diplomacia y gestión.

Entre sus credenciales destaca su rol como mediadora para reactivar las exportaciones de granos ucranianos, reduciendo 23 % los precios globales de alimentos y evitando una crisis humanitaria mayor.

"No estamos en 1945 (...) Debemos asumir el cambio para fortalecer sus valores y contribuir a un mundo más estable y pacífico, y esto no se puede hacer desde una posición defensiva, sino proactiva", afirmó.

En los próximos meses, deberá negociar con gobiernos de todo el mundo, sobre todo con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido- buscando evitar vetos en lugar de solo acumular apoyos.