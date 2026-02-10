Harold Mayne-Nicholls abrió cuenta en Patreon para pagar millonaria deuda de campaña electoral

Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP, creo una cuenta en la plataforma Patreon para poder reunir fondos y pagar una millonaria deuda por su candidatura a la Presidencia de la República.

Según informó The Clinic, el periodista quedó debiendo 300 millones de pesos a Banco Estado, un monto que no pudo cancelar al lograr solo el 1,26 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones.

Debido a esta situación, Mayne-Nicholls recurrió a Patreon, plataforma donde los creadores de contenido pueden difundir sus producciones, y se puede acceder a ellas mediante suscripciones pagadas o también pagando directamente para desbloquear el material audiovisual.

Una de las primeras publicaciones del exfuncionario FIFA fue un video donde relata sus experiencias en el Mundial de Estados Unidos 1994, con el recuerdo del castigo que recibió el astro argentino Diego Mardona por un polémico control antidopaje.

Para desbloquear ese relato mundialista, hay que pagar 7.50 dólares (un poco más de 6400 pesos chilenos).

La suscripción, en tanto, es de un dólar, y en este momento, el exdirector de Santiago 2023 cuenta con 23 suscriptores.