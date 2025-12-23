Mario Salas contrajo matrimonio con Nathalie Pizarro tras siete años de relación

El técnico de la selección chilena sub 20, Colo Colo y Universidad Católica Mario Salas contrajo matrimonio con su pareja desde hace seis años, la personal trainer Nathalie Pizarro.

Fue la propia Pizarro quien mostró imágenes de la boda civil a través de historias en Instagram: "Nos casamos gente", escribió junto a una imagen de la pareja.

Salas se encuentra hoy actualmente sin club luego de su salida de Deportes Temuco, en mayo de este año.