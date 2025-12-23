Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Mario Salas contrajo matrimonio con Nathalie Pizarro tras siete años de relación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La personal trainer subió fotos de la boda civil.

Mario Salas contrajo matrimonio con Nathalie Pizarro tras siete años de relación
El técnico de la selección chilena sub 20, Colo Colo y Universidad Católica Mario Salas contrajo matrimonio con su pareja desde hace seis años, la personal trainer Nathalie Pizarro.

Fue la propia Pizarro quien mostró imágenes de la boda civil a través de historias en Instagram: "Nos casamos gente", escribió junto a una imagen de la pareja.

Salas se encuentra hoy actualmente sin club luego de su salida de Deportes Temuco, en mayo de este año.

Imagen foto_00000001

