Marité Matus sobre su relación con Arturo Vidal: "Es mi mejor amigo"

María "Marité" Matus, exesposa de Arturo Vidal, entregó detalles de la actual relación que mantiene con el jugador de Colo Colo, el padre de sus tres hijos, y con quien comparte una línea de ropa urbana.

En entrevista con LUN, Matus expresó que: "Es mi mejor amigo. Lo digo sin problema. Lo admiro, lo quiero mucho. Tenemos tres hijos y para mí es fundamental que ellos vean una relación sana entre sus papás. Quiero la relación que tenemos hoy. (La relación) Es sana, es tranquila, es real. No necesito que sea otra cosa".

"No hay nada que sanar. Nuestra relación como pareja terminó en su momento, pero como familia siempre hemos estado alineados. Eso hace que trabajar juntos sea más simple", comentó.

Sobre la línea de ropa urbana, AV Streetwear, la influencer destacó que Vidal es "la figura principal de la marca, porque representa la historia que queremos contar. Es súper respetuoso. Mucho más de lo que la gente cree. Afuera pueden verlo como alguien más fuerte, más rudo, pero en el trabajo es muy dócil. Escucha, pregunta, no impone. Tiene un corazón enorme. Es súper buena persona. Yo no he conocido a alguien con un corazón tan grande. Y eso en el trabajo también se nota".

Además, agrega que la idea nació "a partir de su historia en el fútbol y de cómo podríamos transformar eso en una marca con sentido" y que es un proyecto familiar.

"Es parte de nuestra historia. Hemos trabajado colecciones inspiradas en Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Barcelona, Juventus. No como merchandising literal, sino desde lo que significaron esas etapas en nuestras vidas. Yo lo acompañé diez años afuera, desde 2007. Llegué con él a Barcelona. Vivimos cambios importantes. Todo eso hoy se traduce en narrativa y diseño. Es un proyecto familiar construido desde la experiencia y desde una relación que supo transformarse sin romperse".