Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez publicó por primera vez fotos con su hija: "Te cuidaremos mucho mi princesa"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de Sevilla agradeció en sus redes por el cariño y entregó una profunda reflexión.

Alexis Sánchez publicó por primera vez fotos con su hija:
Alexis Sánchez, goleador histórico de La Roja y delantero de Sevilla, publicó por primera vez en sus redes sociales imágenes junto a su hija y su pareja, la rusa Alexandra Litvinova, agradeciendo el cariño y respeto de sus seguidores, y entregando una profunda reflexión.

"Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional dedicado a este hermoso deporte, y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempo de estar con ellos, con amigos y de mi infancia. Pero a finales del año 2025 que ya se termina, Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera", escribió Alexis en Instagram.

"Bienvenida a casa", añadió Alexis, con un corazón blanco y otro lindo mensaje: "Papá y mamá Alexandra te cuidaremos mucho mi princesa Bella Mía".

Finalmente, Alexis agradeció " a toda mi gente chilena por el cariño y el respeto que me han entregado siempre y quería contarles esta linda noticia. Siempre fui de hablar poco".

"En fin, gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026", cerró Sánchez.

En la galería, Sánchez aparece con su pequeña viendo películas, y también con su pareja y sus queridas mascotas.

