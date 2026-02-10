Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez
Alexis Sánchez se sumó a la tendencia viral de la IA y compartió imagen junto a sus perros
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La foto fue difundida en sus redes sociales.
El futbolista chileno Alexis Sánchez compartió mediante sus historias de Instagram una foto creada por ChatGPT con sus perros, Atom y Humber.
El jugador de Sevilla se unió al trend viral, el cual consiste en pedirle a la Inteligencia Artificial que recree una imagen con las siguientes instrucciones: "Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones".
En este caso, la foto fue creada en conjunto con la marca de alimentos para perros Master Dog Chile, que colabora activamente con el futbolista.
Mira la foto a continuación: