Alexis Sánchez se sumó a la tendencia viral de la IA y compartió imagen junto a sus perros

El futbolista chileno Alexis Sánchez compartió mediante sus historias de Instagram una foto creada por ChatGPT con sus perros, Atom y Humber.

El jugador de Sevilla se unió al trend viral, el cual consiste en pedirle a la Inteligencia Artificial que recree una imagen con las siguientes instrucciones: "Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones".

En este caso, la foto fue creada en conjunto con la marca de alimentos para perros Master Dog Chile, que colabora activamente con el futbolista.

Mira la foto a continuación: