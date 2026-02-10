Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, conversó con Cooperativa sobre cómo la economía chilena se ha adaptado a los desafíos económicos para mejorar su productividad, logrando registrar un crecimiento positivo en dos años consecutivos, 2024-2025, situación que no se observaba desde el bienio 2011-2012, datos publicados en el Informe anual 2025 del órgano.

"Durante un buen tiempo, más o menos desde el 2010 o 2012, lo que estábamos viendo era que la economía, por más que le poníamos esfuerzo lo que resultaba era menos que la suma de las partes. Entonces, estaba todo este debate de por qué nos volvimos menos productivos por un buen tiempo. Y lo que observamos en el informe, es que en los años 2024-2025, no es que se haya producido un cambio de tendencia, pero sí se devolvió un poco y la economía está dando más resultado, más allá de le estamos poniendo esfuerzo en trabajo y ahorro", afirmó.

En ese sentido, planteó que la economía chilena está siendo más productiva porque "dejamos atrás varios años de harta inestabilidad e incertidumbre” y también "lo que estamos viendo en el día a día con innovación, el uso de tecnología, de mejores instrumentos para producir. Somos una economía que ha logrado adaptarse a los cambios del entorno".

