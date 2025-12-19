Arsenal, Udinese, Colo Colo y la Roja: Los saludos a Alexis en su cumpleaños
Arsenal, Udinese, Colo Colo y la selección chilena usaron sus cuentas en Instagram para saludar al delantero chileno Alexis Sánchez, quien este viernes cumple 37 años.
