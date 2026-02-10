Aseguran que Sevilla no renovará a Alexis Sánchez: "Nadie da un euro porque juegue un año más"

El futuro de Alexis Sánchez parece alejarse cada vez más de España. Pese a que el delantero chileno tuvo un arranque prometedor en su etapa con Sevilla FC, las constantes lesiones han mermado su rendimiento, provocando que pierda el protagonismo estelar que ostentaba en el esquema de los nervionenses.

Ante este escenario, la prensa local ya anticipa el fin del ciclo del tocopillano. Según informó el Diario de Sevilla, la renovación del contrato del nacional es hoy una opción que se ve "casi imposible".

"Claramente, el chileno, que ha hecho partidos meritorios, como en el Bernabéu ante el Real Madrid, necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie, o no puede esperar a nadie se llame como se llame", sentenció tajante el citado medio.

Rumores de salida y futuro incierto

La publicación también recordó que el bicampeón de América ha tenido que salir al paso de las especulaciones sobre su próximo destino. "Alexis Sánchez ha tenido que negar que esté planteando un futuro fuera de Sevilla después de que se publicara una supuesta negociación con el Internacional de Porto Alegre", detallaron.

Sin embargo, el pesimismo sobre su continuidad en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" es total por parte del club andaluz. "Desde luego, nadie en el Sevilla da un euro porque el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión, al igual que (César) Azpilicueta", concluyó el reporte.

¿Cómo ha sido la temporada de Alexis?

En la actual temporada con Sevilla FC, Alexis Sánchez suma 18 partidos (16 de Liga y dos de Copa) con dos goles y una asistencia.