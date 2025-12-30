El "Viejito Pascuero" de Sevilla: Alexis Sánchez firmó autógrafos y entregó regalos

El delantero nacional Alexis Sánchez se mostró muy cercano con un grupo de niños presentes en la práctica de Sevilla y aprovechó de firmar autógrafos y entregar un regalo.

En medio de una aglomerada presencia en el entrenamiento del elenco andaluz, el "Niño Maravilla" respondió a los llamados desde la orilla de la cancha y se acercó a compartir con los seguidores.

Asimismo, ante el pedido de un niño, que le pidió una camiseta de regalo, el chileno le respondió que no tenía una en el momento, pero genuinamente se sacó su chaqueta del club y se la entregó.

Revisa el momento a continuación: