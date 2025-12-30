Músicos envían mensajes de apoyo a Angelo Pierattini tras grave accidente

Diversos músicos chilenos enviaron mensajes de apoyo y solidaridad para Angelo Pierattini a raíz del grave accidente en el que se vio involucrado.

Este lunes el exlíder de Weichafe fue impactado por la parte trasera de su vehículo mientras conducía por la ruta 68. Debido a la gravedad de sus lesiones, Pierattini se encuentra actualmente en coma inducido.

A través de redes sociales varias figuras de la escena nacional brindaron su apoyo al guitarrista y cantante. "Te amo, eres fuerte y sales (de esto). Hay mucho que grabar y tocar todavía, hermano. Te pensamos y te esperamos", escribió Pablo Ilabaca, quien ha colaborado con Pierattini en diversos proyectos.

"Me tiene con un nudo en la garganta la situación de Angelo Pierattini y el grave accidente automovilístico que sufrió. Angelo, te queremos mucho. Fuerza hermano", escribió por su parte Don Rorro, cantante de Sinergia y presidente de la SCD.

Por su parte el grupo Los Bunkers también se refirió al autor de "Vampiros": "Queremos enviar todo nuestro apoyo a Angelo Pierattini para que salga de este difícil momento", señalaron en Instagram.

Otros artistas como Joe Vasconcellos, Rulo de Los Tetas, el guitarrista Alejandro Silva y Felo Foncea también expresaron sus buenos deseos para el músico chileno.