"¿Tocó alguna pelota?": Alexis recibió duras críticas por opaca actuación ante Levante
El delantero chileno jugó apenas 20 minutos para Sevilla.
El delantero nacional Alexis Sánchez recibió una lapidaria evaluación por parte de la prensa española luego de su actuación en la derrota de Sevilla ante Levante, partido donde el "Niño Maravilla" ingresó en el minuto 70 y prácticamente no entró en juego.
Estadio Deportivo señaló que el chileno "apareció en muchas zonas diferentes, siendo más veces mediocentro y mediapunta que acompañante arriba de Akor Adams. Tiró de oficio y trató de animar a sus compañeros, si bien, futbolísticamente hablando, nada reseñable".
Por su parte, Vavel detalló que el tocopillano se mostró "sin apenas contacto con el balón y perdido tácticamente. Entró en un contexto complicado, pero no logró encontrar espacios ni peso dentro del partido.".
El Desmarque, en tanto, sostuvo que el atacante fue "mucho carácter, mucho empeño, pero cero eficacia. Aún se estará acordando de aquella frase del penalti de Isaac Romero en la ida: "Si fuese para empatar...".
Sin embargo, la crítica más dura provino desde Diario de Sevilla. "¿Tocó alguna pelota? Si el cambio ofensivo es el chileno y ni siquiera toca una pelota, aunque sea sin querer, el problema del Sevilla se resume en eso. La confección de la plantilla es el problema de base", remarcaron desde el citado medio.
Solo el portal Sevilla Actualidad se apiadó del ex seleccionado criollo y señaló que "el chileno hizo lo que pudo. Oxigenó en salida de pelota, intentó algún que otro pase a la espalda de los centrales sin éxito. Dio todo lo que le queda".