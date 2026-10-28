Alcalde de Peñalolén tras clausurar la sede de la ANFP: "No han respetado la ley ni al municipio"

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, explicó los motivos que llevaron a la municipalidad a decretar la clausura total del complejo de la ANFP y del Instituto Nacional del Fútbol (INAF) en Avenida Quilín, lanzando duros cuestionamientos a la dirigencia del fútbol chileno por funcionar al margen de la normativa legal.

"Este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar, ya que no cuenta con recepción definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales", partió señalando.

"Cuando se construyó, se necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, que es obligatorio por la Ley General de Urbanismo y Construcciones que tenemos en Chile. Y este edificio no cuenta con ella; por eso, el día de hoy estamos clausurando este espacio", complementó el jefe comunal.

Junto con el cierre de las obras, Concha confirmó que el municipio ingresó una denuncia formal contra la ANFP por no poseer la patente comercial correspondiente para ejercer sus actividades, acumulando compromisos impagos por 172 millones de pesos.

"Es inaceptable, porque esos recursos nos permiten generar mayores beneficios para los vecinos y vecinas de Peñalolén", enfatizó el edil.

"Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley y por eso hoy, como Municipalidad, estamos en la obligación de generar esta clausura", disparó Concha.

Consultado sobre cómo la ANFP puede destrabar el conflicto administrativo para reabrir las puertas del recinto, el alcalde detalló los pasos obligatorios que deberá seguir la dirigencia encabezada por Pablo Milad.

"Deben acercarse a la Dirección de Obras, subsanar todas las situaciones pendientes que tienen relación con esta recepción definitiva, que es la final, y una vez que eso quede ordenado, inmediatamente se levanta la clausura", concluyó.