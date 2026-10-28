Oposición exigió al Gobierno entregar detalles de las rebajas de condenas a delincuentes sexuales

En la antesala de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados por la rebaja de penas a condenados por abuso sexual y violación contra menores, los partidos de la oposición exigieron al Gobierno entregar todos los detalles de los decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Parlamentarios opositores advirtieron que la instancia es una prueba de fuego no solo para el ministro Rabat, sino también para el subsecretario de Justicia, Luis Silva, y el propio Ejecutivo, que le exigieron evidenciar cuántos casos son, por qué se firmaron esos decretos y por qué se cambió el criterio para entregar el beneficio a esos presos.

Cabre recordar, que el beneficio fue entregado a condenados por abuso sexual y violación a menores de edad, violadores de derechos humanos y a extranjeros integrantes de bandas de crimen organizado.

Asimismo, se conoció que el subsecretario Luis Silva pidió a la Corte tramitar de forma reservada la solicitud de un violador de derechos humanos y, además, firmó documentos en que argumentaba de manera totalmente contraria uno de otro, es decir, en uno que había criterio judicial en otro que no lo había.

De los 56 decretos de rebaja de condenas firmados por el Gobierno, 36 pasaron previamente por recursos de protección llevado a los tribunales por los interesados. De ellos sí, no se sabe cuántos ordenaban al ministerio visar el beneficio y cuántos estaban dirigidos a las comisiones de rebaja de condenas; el Gobierno tampoco lo ha explicado hasta el momento.

Con todo los antecedentes, el diputado Raúl Soto, presidente del PPD, aseveró que "acá hay una acción unitaria de toda la oposición en la Cámara de Diputados y Diputadas, y hay una decisión que es también ética".

"Le quiero decir a todos los papás y mamás de nuestro país que no los vamos a dejar abandonados ante las decisiones de impunidad que está tomando el Presidente Kast, el ministro Rabat y su Gobierno", aseveró.

El parlamentario deslizó la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el líder de Justicia, lo que deberá ser confirmado una vez que termine la sesión de esta tarde.

"Esperamos que el Gobierno no siga realizando maniobras comunicacionales y, tal como lo solicitamos, entregue toda la información sobre libertad o rebaja de condena entregada a violadores de niñas y niños y también a violadores de derechos humanos", aseveró el diputado Raúl Leiva (PS).

El diputado Álvaro Ortiz (DC) fue más directo y emplazó al ministro y al subsecretario de Justicia, "bajo las polleras del presidente tiene que salir a responder hoy y que nos dé, aunque no creo que lo haga, la tranquilidad que estas personas no van a volver a cometer estas atrocidades".

Kaiser propone evaluar acción contra ministros de la Corte

En paralelo, el exdiputado Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, también insinuó una posible acusación constitucional contra los ministros de los tribunales superiores del país que también fallaron en los recursos de protección o de amparo, dejando la posibilidad de que los condenados por este tipo de delitos pudieran rebajar sus condenas.

"Hasta el momento estamos hablando del ministro Rabat, pero ¿los ministros de la Corte Suprema que forzaron en la práctica 276 liberaciones o reducciones de pena, también para pedófilos? Sobre ellos nadie dice nada. Y a mí me parece que a la misma situación le tenemos que aplicar la misma disposición. Entonces vamos también por los ministros de la Corte Suprema", aseveró el líder libertario.