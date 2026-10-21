Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue en Chile

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) Sergio Jadue logró un nuevo triunfo judicial en nuestro país luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara este miércoles el sobreseimiento definitivo del exdirigente calerano al desestimar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público.

En un fallo unánime fechado este 21 de octubre de 2026, la Undécima Sala del tribunal de alzada ratificó la sentencia dictada originalmente el pasado 28 de julio por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

"Por compartir los argumentos de la decisión en alzada y atendido lo dispuesto en los artículos 253 y 370 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada (...) que decretó el sobreseimiento definitivo respecto del imputado Sergio Elías Jadue Jadue", consignó el dictamen judicial en relación a la prescripción de delitos en Chile.

Con este pronunciamiento de la Corte, la justicia chilena da por cerrado de forma inapelable el capítulo penal contra el exmandamás de Quilín en el país, a una década de su intempestiva renuncia y salida hacia Miami en noviembre de 2015 como testigo protegido del FBI en el marco del histórico escándalo de sobornos del FIFA Gate.

Cabe recordar que la investigación en Chile buscaba perseguir eventuales irregularidades financieras y tributarias cometidas durante la gestión de Jadue al mando de la ANFP entre 2011 y 2015.

El Ministerio Público estaba solicitando la extradición del calerano y venía sosteniendo que su acción más reciente fue hace menos de una década, en enero de 2017, justamente para pedir a Estados Unidos la entrega del imputado.

Ese argumento fue desestimado por el tribunal y también por la Corte, las que entendieron que al haber estado congelado el caso por más de 10 años correspondía la prescripción y el sobreseimiento.

¿Sergio Jadue está habilitado para ser dirigente o dueño de un club?

Conocido el dictamen del Juzgado de Garantía en julio pasado, y con la opción de que Sergio Jadue pueda volver a Chile, surgió la pregunta en torno a la posibilidad de que el calerano pueda asumir algún cargo en el balompié nacional.

No obstante, el exdirigente está inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo dirigencial. Esto porque tras dejar su cargo al mando de la ANFP y viajar a Estados Unidos para colaborar con el FBI por su participación en el FIFA Gate, Jadue fue castigado de por vida por la FIFA para participar, ejercer y organizar actividades relacionadas al fútbol nacional e internacional.

El organismo declaró culpable al extimonel de infracción a los artículos 13 (reglas generales de conducta), 15 (lealtad), 18 (deber de informar y cooperar), 19 (conflictos de interés) y 21 (soborno y corrupción) del Código de Ética.