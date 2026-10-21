Boric y su autocrítica en los 120 años de la FECh: "Hoy la izquierda no es mayoría en Chile"

En el marco de los 120 años de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), el expresidente Gabriel Boric afirmó este miércoles que la izquierda actualmente no es mayoría en el país, e instó al progresismo a abandonar las pugnas internas de facciones para salir a dialogar y convencer a los sectores que piensan diferente.

"Chile no es un país en donde el 100% de las personas sea de izquierda y, de hecho, hoy día la izquierda no es mayoría en Chile. Y para volver a ser mayoría tenemos que lograr hablar con los distintos", afirmó el otrora jefe de Gobierno.

En la misma línea, cuestionó que la energía política se disipe en disputas ideológicas entre colectividades de izquierda, asegurando que las preocupaciones prioritarias del país transitan por otro lado.

"Tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta de que el debate en Chile está también yendo por otra parte. No perdamos de vista que para volver a ser mayoría en Chile tenemos que convencer a quienes piensan distinto a nosotros", puntualizó Boric.

"Para volver a ser mayoría en Chile tenemos que convencer a quienes piensan distinto a nosotros", dijo Boric. (FOTO: ATON)

La alocución del expresidente formó parte de una agenda conmemorativa que incluyó el lanzamiento de la web del Archivo FECh y el fotolibro "FECh 120 años: una historia en portadas", en días donde la federación y la Confech mantienen estado de alerta y no descartan nuevas movilizaciones ante el presupuesto educativo.

El espacio de debate reunió a distintas generaciones de la organización fundada el 21 de octubre de 1906.

Allí, Boric compartió testera con Marisol Prado -primera presidenta mujer de la federación (1997-1998)- para analizar el papel del movimiento estudiantil y las lecciones que dejó su propio periodo al mando de la mesa directiva entre 2011 y 2012, cuando era estudiante de Derecho.