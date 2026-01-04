Juan Tagle y la presidencia de la ANFP: "Es una opción que podría evaluar"

Juan Tagle, presidente de Cruzados, salió al paso de los rumores que lo sitúan como uno de los posibles candidatos a suceder a Pablo Milad en el mando de la ANFP una vez que concluya su periodo este año.

En entrevista con El Mercurio, el mandamás del elenco precordillerano sostuvo que "todas las opciones las puedo evaluar. La ANFP es una opción que yo podría evaluar; pero así como la podría evaluar, con la misma fuerza digo que en ningún caso es una decisión tomada. No estoy en campaña, como dicen algunos, ni mucho menos".

De todas maneras, el dirigente admitió que "hay varios presidentes de clubes que me lo han pedido, ahora y antes. Muchas veces", aunque reiteró: "No es algo, en ningún caso, que lo tenga decidido. Hemos visto en la política qué les pasa a esas candidaturas muy anticipadas".

En la misma línea, el timonel del conjunto estudiantil insistió en que "por ahora no lo estoy considerando, porque me siento muy motivado por los desafíos que vienen en Católica. Ahora, en abril hay una nueva elección de directorio de Cruzados. Será un momento para ver qué piensan los accionistas, para ver si quieren que continúe como presidente".

"Y será quizás, en ese momento, donde uno podrá evaluar otras opciones, como volver a full a lo que nunca he dejado, que es mi profesión de abogado, o asumir otro tipo de desafíos que pueden ser en el fútbol o también en otros ámbitos. Así que por ahora estoy con toda la agenda abierta. Estoy enfocado en la UC, en la conformación del plantel y partir bien el año", complementó.

En lo futbolístico, pensando en el armado del plantel para la temporada 2026, Tagle indicó que "estamos buscando un defensor central. Diría que entre renovaciones y refuerzos podríamos decir que falta uno por línea. Y en la delantera quizás más de uno. Eso va a depender de los valores que podamos conseguir, de los nombres, de las opciones".