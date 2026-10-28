La ANFP criticó clausura de la sede en Quilín: La medida es arbitraria y desproporcionada

El directorio de la ANFP, por medio de un comunicado, criticó la decisión de la Municipalidad de Peñalolén de clausurar las dependencias de la sede institucional en Quilín, señalando que es una medida "arbitraria y desproporcionada" por parte de la autoridad comunal.

"Se adoptó sin considerar que esta sede ha funcionado por años como centro de la actividad deportiva del fútbol chileno. A la fecha, además, existe un proceso de regularización de obras inconcluso y recursos presentados por el otorgamiento y cobro de patente municipal, con plazos pendientes", expuso la ANFP.

Además, señaló que "la Asociación ya inició la presentación de recursos y descargos. El objetivo es dejar sin efecto la medida y resguardar los derechos e intereses de la institución y de sus asociados".

La ANFP, además, precisó que la clausura sólo afecta el uso material del inmueble, pero "no altera en modo alguno el funcionamiento de la Asociación, sus competiciones ni sus órganos".

"Los campeonatos se seguirán disputando conforme a la programación vigente, y el calendario institucional se mantiene inalterado. Mientras dure la medida, todos los trámites, presentaciones, solicitudes y requerimientos se atenderán de forma normal por vía digital, a través de los correos electrónicos de cada área y departamento", detalló.

Finalmente, la ANFP lamentó lo ocurrido y señaló que "una medida de esta naturaleza no detendrá el trabajo de la institución. Seguiremos avanzando con la misma convicción para fortalecer y mejorar nuestro fútbol".