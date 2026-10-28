Milad explotó por clausura de la ANFP: Le faltó decencia al alcalde

Pablo Milad, presidente de la ANFP, reaccionó con dureza contra el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, luego de que funcionarios municipales clausuraron este miércoles la sede del organismo en Quilín, y acusó una persecución contra la institución.

La medida se produjo por la falta de recepción definitiva de las construcciones por parte de la Dirección de Obras Municipales y una deuda por patentes y otras obligaciones municipales que alcanza los 172 millones de pesos.

"Las consideraciones no se tomaron. Primero, le faltó decencia al alcalde", lanzó el dirigente.

"¿Dónde está el alcalde? Se arrancó. Yo le dije al alcalde que subiera a conversar primero, porque vienen a ejecutar algo sin aviso, en una persecución directa que es totalmente ilegal, desde el punto de vista que este no es un recinto comercial, es un recinto deportivo y educacional como INAF", manifestó Milad.

"Han sido completamente arbitrarios, nosotros vamos a hacer las acciones judiciales correspondientes, ya pedimos un recurso de protección con respecto a esto", aseguró.

Sobre las irregularidades en las instalaciones, explicó: "Este edificio tiene 33 años, tiene permiso de edificación en este sector, hay otras partes que comenzamos a regularizar el 2023, que teníamos que hacer bastantes ajustes para cumplir con la ley y todas las exigencias de edificación".

"Yo lo que le critico al señor alcalde, que llamó a todos ustedes, para hacerse famoso, no sé si va a ir de candidato después", cuestionó el dirigente.

"¿Por qué ustedes no mandan una notificación y vienen a ejecutar? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Hacerse famoso, utilizar el fútbol como un medio de comunicación electoral el día de mañana? ¿Cuál es la finalidad de esto?", agregó.

"¿Por qué no mandaron una carta diciendo 'oye, tienen tal plazo para regularizar parte de los edificios que no están con los permisos ni tampoco con la regularización correspondiente'? Y eso no lo hicieron. Ellos vinieron a ejecutar", insistió.

En relación con la millonaria deuda denunciada por el municipio, Milad reconoció que la cifra reclamada asciende a 172 millones de pesos, aunque cuestionó su cálculo.

"Las patentes tienen un hecho que es relativo al patrimonio. Esta institución hace dos años que tiene un patrimonio positivo, todos los años anteriores es negativo. Según la ley, debería haberse pagado el mínimo", sostuvo.

"Lo que pasa es que mandan una cuenta de atraso de 16 años, con unos intereses de casi 100 millones", añadió.

"Nosotros fuimos a hablar con ellos y el plazo se cumple mañana, no hoy. Mañana nosotros nos vamos a presentar con respecto a lo de las patentes y no hoy. Están ejecutando ellos antes, los llamaron a todos ustedes, yo no sé cuál es la finalidad", reclamó.

El dirigente también apuntó a las consecuencias de la clausura para los trabajos de las selecciones nacionales, especialmente por la presencia de la selección chilena Sub 17 en el complejo de Quilín.

"Está entrenando la Sub 17 que va al Mundial de Catar. ¿Qué les digo a los chicos? ¿Que se vayan a duchar? ¿Les digo que se vayan para la casa, que no entrenen más, que se vayan al Mundial sin entrenar?", expresó.