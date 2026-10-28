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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Tribunal: Desafiliación de San Marcos "no tiene consecuencias deportivas"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Exequiel Segall, presidente de la instancia resolutiva, aclaró que el artículo 87 de las bases del Ascenso no corresponde para este caso, por lo que se mantienen los resultados y la definición del descenso en cancha.

Tribunal: Desafiliación de San Marcos
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Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, aclaró que la desafiliación de San Marcos de Arica no modifica los resultados ni la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso, por lo que la definición del descenso se mantiene en el terreno de juego.

La explicación surge después de la controversia por la aplicación del artículo 87 de las bases del campeonato, que contempla derrotas por 3-0 y el último lugar de la clasificación para los clubes sancionados con la pérdida de categoría, lo que generó incertidumbre tras la resolución que determinó la desafiliación del conjunto ariqueño.

"El artículo 87 habla que si un club tiene una sanción, pierde todos los partidos 3-0 y pasa a ocupar el último lugar, pero el artículo 87 solo se refiere a que la sanción es la pérdida de la categoría, que es otra sanción, por otras faltas, por otras infracciones", explicó Segall en conversación con Cooperativa Deportes.

En ese sentido, el presidente del organismo disciplinario precisó: "En primera instancia fue desafiliado San Marcos, puede apelar y no tiene consecuencias deportivas".

De esta manera, los partidos de San Marcos no serán modificados a derrotas por 3-0 como consecuencia del fallo de primera instancia, y el campeonato mantendrá sus resultados para la última fecha, incluida la disputa por el descenso.

El club nortino conserva su derecho a recurrir ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

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