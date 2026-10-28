Municipalidad de Peñalolén clausuró la sede de la ANFP

Funcionarios de la municipalidad de Peñalolén llegaron este miércoles hasta la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para clausurar el edificio debido a deudas con el ente comunal y a revelarse que las construcciones no cuentan con la recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales.

La medida adoptada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) se originó luego de constatar que todas las edificaciones emplazadas al interior del recinto no cuentan con la recepción definitiva municipal, requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier inmueble comercial o institucional. Si bien el organismo rector del balompié cuenta con permisos de edificación, jamás completó el trámite que certifica el término regular de las obras.

A los problemas estructurales se suma un largo historial de irregularidades entre la ANFP y la casa edilicia. Según los antecedentes entregados hace unas semanas por el municipio, la entidad con sede en Quilín operó de manera irregular durante 16 años sin contar con la patente municipal correspondiente.

Producto de este escenario, el organismo acumula a la fecha una deuda con el municipio que asciende a los 172 millones de pesos, cifra que considera el no pago de patentes, derechos de aseo, reajustes y los respectivos intereses devengados.

La clausura decretada por las autoridades comunales no sólo afecta las oficinas de la dirigencia y las operaciones del fútbol profesional, sino que también salpica de lleno a la formación deportiva ado que el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) se encuentra emplazado exactamente en el mismo paño de terreno de Avenida Quilín, sus instalaciones también quedaron bajo orden de clausura, afectando el desarrollo de clases, cursos formativos y labores administrativas de la casa de estudios.