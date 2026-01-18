Pablo Milad: Los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, hizo una crítica al gobierno de Gabriel Boric, y aseguró que históricamente la industria del fútbol ha tenido una mejor relación con los gobiernos de derecha que con los de izquierda.

El curicano, quien fuera intendente regional del Maule bajo la administración de Sebastián Piñera, expresó en una larga entrevista con La Tercera que "hay que verlo en la práctica, pero sí. Históricamente los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda. Y lo digo no solamente por nosotros, sino por el resto de mis compañeros sudamericanos. Me lo han dicho ellos mismos. Creo que hay una buena disposición del gobierno que viene a apoyarnos y trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar de la mano y no enfrentados. Creo que vamos a estar alineados. Conozco bien a personas que trabajan con el Presidente Kast y también lo conozco a él. Eso puede significar que me reciban".

"Yo le dije al Presidente Gabriel Boric que él nunca me había recibido, y él no sabía que me habían dicho que no a cada solicitud. Por fin pude hablar con él en el estadio. Me pareció que no tenía muchos antecedentes de lo que estábamos haciendo", expresó.

¿Qué otros temas abordó Milad?

El dirigente hizo una previa de sus últimos meses como dirigente máximo del fútbol nacional y aseguró que "hay nuevos campeonatos, tendremos una temporada con muchos partidos. Seremos sede de la Copa Libertadores de Fútbol Playa, del Sudamericano Sub 17 y, posiblemente, de la Copa América Femenina. Tenemos que terminar el Registro Nacional del Hincha, en su segunda fase. Ya tenemos casi 1.100.000 inscritos, que es un récord. Somos pioneros en el mundo. Tenemos que desarrollar y regularizar las escuelas de fútbol. Es un proyecto en el que estamos trabajando con el INAF. Hacer el tercer campeonato escolar de Futsal".

Al ser consultado respecto a la posibilidad de que Juan Tagle sea su sucesor, Milad comentó que "es un excelente profesional y un gran dirigente. Claro que tiene capacidad para eso y mucho más. Va a depender de las votaciones y de si él quiere. Van a postular todos los que quieran. Serán elecciones abiertas, totalmente diferentes, debido a la normativa de FIFA, que implica que el Consejo de la Federación es ahora el que elige. Ese consejo va a estar compuesto por integrantes de ANFP y ANFA, más los grupos de interés como Anjuff, Sifup, los árbitros y los técnicos. En base a esas 22 personas va a salir el nuevo directorio de la Federación".

Milad también tuvo palabras para el arribo de Ricardo Gareca: "Cuando no te toca una generación virtuosa futbolísticamente, es difícil tomar decisiones perfectas. Creo que con Gareca nos equivocamos nosotros y él. Nosotros, porque confiamos que con su experiencia nos iría bien. Y él, por confiar en que Chile clasificaría sin ningún problema por los nombres que tenía. Nos equivocamos mutuamente, pero era lo mejor del mercado y tomamos la decisión".