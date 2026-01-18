Síguenos:
País | Desastres naturales | Incendios forestales

Incendios forestales en Ñuble y Biobío: La situación en tiempo real

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Conaf informó que al menos 30 siniestros se encuentran activos.

 ATON (referencial)

Las regiones más afectadas por la catástrofe, Biobío y Ñuble, se encuentran con alerta roja.

contenido de servicio

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo balance de los incendios forestales que afectan la zona centro sur e informó que al menos 30 focos se encuentran activos la tarde de este domingo.

Región de Ñuble (Toda la región se encuentra con Alerta Roja regional)

1.- Incendio forestal Rahuil Bajo, comuna de Ranquil.
Superficie preliminar: 500 hectáreas.

2.- Incendio Forestal Monte Negro, comuna de Quillón.
Superficie Preliminar: 1.500 hectáreas.

3.- Incendio Forestal Huracán, comuna de El Carmen.
Superficie Preliminar: 45 hectáreas.

4.- Incendio Forestal Pite, comuna de Bulnes.
Superficie Preliminar: 9,7 hectáreas.

5. - Incendio Miramar, comuna de Coelemu.
Superficie Preliminar: 1,6 hectáreas.

6.- Incendio Forestal EL CARDAL, Comuna de Pinto.
Superficie Preliminar: 500 hectáreas.

7.- Incendio Forestal EL MANZANO, comuna de San Nicolás.
Superficie preliminar: 361 hectáreas.

8.- Incendio Forestal PERALES BIOBIO, comuna de Ránquil.
Superficie preliminar: 2.800 hectáreas.

9.- Incendio Forestal RESERVA ÑUBLE, comuna de Pinto.
Superficie preliminar: 36,2 hectáreas.

Región del Biobío (Toda la región se encuentra con Alerta Roja regional)

1.- Incendio Trinitarias, comuna de Concepción.
Superficie preliminar: 10.621 hectáreas.

2.- Incendio Rancho Chico, comuna de Concepción.
Superficie preliminar: 5.079 hectáreas.

3.- Incendio Rucahue Sur, comuna de Laja.
Superficie preliminar: 2.000 hectáreas.

Región de La Araucanía:

1.-Incendio Santa Cruz, comuna de Collipulli.

Superficie preliminar: 657 hectáreas.
Alerta Roja Comunal

2.- Incendio Rucalleco, comuna de Lumaco.

Superficie preliminar: 106 hectáreas.
Alerta Roja Comunal.

