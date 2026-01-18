Incendios forestales en Ñuble y Biobío: La situación en tiempo real
Conaf informó que al menos 30 siniestros se encuentran activos.
Las regiones más afectadas por la catástrofe, Biobío y Ñuble, se encuentran con alerta roja.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo balance de los incendios forestales que afectan la zona centro sur e informó que al menos 30 focos se encuentran activos la tarde de este domingo.
1.- Incendio forestal Rahuil Bajo, comuna de Ranquil.
Superficie preliminar: 500 hectáreas.
2.- Incendio Forestal Monte Negro, comuna de Quillón.
Superficie Preliminar: 1.500 hectáreas.
3.- Incendio Forestal Huracán, comuna de El Carmen.
Superficie Preliminar: 45 hectáreas.
4.- Incendio Forestal Pite, comuna de Bulnes.
Superficie Preliminar: 9,7 hectáreas.
5. - Incendio Miramar, comuna de Coelemu.
Superficie Preliminar: 1,6 hectáreas.
6.- Incendio Forestal EL CARDAL, Comuna de Pinto.
Superficie Preliminar: 500 hectáreas.
7.- Incendio Forestal EL MANZANO, comuna de San Nicolás.
Superficie preliminar: 361 hectáreas.
8.- Incendio Forestal PERALES BIOBIO, comuna de Ránquil.
Superficie preliminar: 2.800 hectáreas.
9.- Incendio Forestal RESERVA ÑUBLE, comuna de Pinto.
Superficie preliminar: 36,2 hectáreas.
1.- Incendio Trinitarias, comuna de Concepción.
Superficie preliminar: 10.621 hectáreas.
2.- Incendio Rancho Chico, comuna de Concepción.
Superficie preliminar: 5.079 hectáreas.
3.- Incendio Rucahue Sur, comuna de Laja.
Superficie preliminar: 2.000 hectáreas.
1.-Incendio Santa Cruz, comuna de Collipulli.
Superficie preliminar: 657 hectáreas.
Alerta Roja Comunal
2.- Incendio Rucalleco, comuna de Lumaco.
Superficie preliminar: 106 hectáreas.
Alerta Roja Comunal.