Senador Walker: La FIFA no vino a cuestionar la ley SADP, los cuestionamientos eran desde Quilín

El senador Matías Walker, uno de los autores de la nueva Ley SADP y la consecuente separación de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, comentó las reuniones que FIFA ha sostenido con los distintos entes del balompié nacional con miras a este proceso, y aseguró que el ente rector confirmó que ambos organismos pueden seguir caminos separados, explicando que las presiones para evitar una separación siempre han surgido desde la sede de Quilín.

En diálogo con Cooperativa Deportes, explicó que "viene la FIFA y reitera lo que siempre dijimos: primero, que una cosa es la liga, la ANFP, que después va a transformarse en una sociedad anónima para que esté sujeta a fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, y separada de la Federación".

"Y también quedó claro que la directiva que se elija de la ANFP en noviembre va a ser una directiva de transición. ¿Por qué? Porque la ley dispone un plazo de 18 meses para la entrada en vigencia de la ley donde va a ser incompatible ser dirigente de la Federación y ser dirigente de la ANFP", sostuvo.

Walker añadió que "nos amenazaron con que la FIFA nos iba a castigar porque nos estábamos entrometiendo en los estatutos de la FIFA, en la autonomía, y bueno, llega la FIFA y dice: 'Perdón, una cosa es la liga y otra cosa es la Federación'. Yo espero que entren a regir los nuevos estatutos respetando la letra y el espíritu de la ley. Obviamente que el fútbol, a través de sus propios estamentos, va a determinar quiénes son sus nuevos dirigentes. ¿Qué es lo que importa? Que se cumpla la ley: no hayan conflictos de interés, no sean los mismos dirigentes, terminar con la multipropiedad, con los representantes dueños de clubes y saber quiénes son los dueños de los clubes".

"Yo entiendo, por todo lo que he leído estos días, que la FIFA no ha venido a controvertir esta legislación, no ha venido a cuestionarla. Como ustedes dicen, los cuestionamientos venían de Quilín, porque no querían perder el poder. No querían perder el poder de tener la liga y tener la Federación. Y nosotros les demostramos que esto se había hecho en España, que se había hecho en Inglaterra. El ministro Jaime Pizarro fue muy claro y el actual ministro Francisco Riveros también. Por lo tanto, acá no hay nada que discutir y la ley se va a cumplir en su letra, en su espíritu y en los plazos que el legislador ha definido en una ley que promulgó el Presidente de la República (José Antonio Kast) en el mes de junio en el Estadio Nacional", complementó el senador Walker.

¿Seguirá Milad al mando de la Federación?

Walker tuvo palabras para la posibilidad de que Pablo Milad siga al mando de la Federación en un proceso de transición hasta febrero de 2027 y expresó que "yo no tengo esa información. De hecho, apareció una versión de prensa de que yo iba a participar de esta reunión con la gente de la FIFA, con el ministro... Quiero aclararlo: a mí nadie me convocó a esa reunión y tampoco tenía por qué estar, porque lo natural es que esté el ministro. El Ministerio del Deporte es el encargado de aplicar la ley".

"Jamás se habló de personas en particular, de Pablo Milad, de prorrogar el período. Lo que queda claro es que esta directiva de la liga, que es la ANFP, va a ser una directiva de transición. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hay un plazo de 18 meses para la plena aplicación de la ley. Vale decir, ya en noviembre del próximo año tiene que estar totalmente separada la Federación de la liga, los activos: Quilín, Juan Pinto Durán y todo lo que diga relación con ese ordenamiento", comentó.

Sobre la futura Federación, Matías Walker explicó que "la Federación está elaborando sus estatutos tipo. Yo espero que esté ahí el fútbol profesional, que esté la ANFA, que esté el Colegio de Técnicos, representantes de los jugadores, de las jugadoras, también representantes de los árbitros, que con toda razón quieren estar alojados en la Federación y no en la ANFP porque son sus propios empleadores".