Cámara despachó a ley proyecto que regula las SADP en el fútbol

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, con amplia mayoría, todas las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que reforma la ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. La iniciativa redefine la estructura del fútbol chileno al separar a la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, además de endurecer reglas sobre multipropiedad, conflictos de interés y participación de agentes.

En la sesión estuvieron presentes la ministra del Deporte, Natalia Duco; el subsecretario del Deporte, Andrés Otero; y el senador Matías Walker, autor e impulsor de una iniciativa que busca reforzar la fiscalización del deporte profesional, regular los conflictos de interés y abrir espacio a una estructura institucional distinta para el fútbol chileno.

En la votación general de las modificaciones incorporadas por el Senado, la Sala aprobó el proyecto por 148 votos a favor y una abstención. A eso se sumó el respaldo a todas las enmiendas sometidas a votación separada durante la jornada, y para que comience a regir, solamente falta que sea publicada en el Diario Oficial.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. Con este rediseño, la federación quedará vinculada a materias como las selecciones nacionales y el interés general deportivo, mientras la liga profesional asumirá la organización del fútbol rentado dentro de una estructura diferenciada.

El proyecto también pone fin a la multipropiedad, al prohibir que una misma persona o entidad tenga participación en más de un club. Junto con ello, impide que agentes o representantes de jugadores intervengan en la propiedad o en cargos directivos de instituciones deportivas, con el objetivo de reducir conflictos de interés dentro del sistema.

Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento de la fiscalización y de las incompatibilidades entre cargos dirigenciales, además de una regulación más precisa sobre control, transparencia y responsabilidades dentro del deporte profesional. En paralelo, la reforma considera mecanismos para fomentar la participación de los hinchas en la propiedad de las sociedades anónimas deportivas.

También habrá mayor fiscalización, pues pasará del Ministerio de Justicia al Instituto Nacional de Deportes (IND) y se incorporan reportes financieros semestrales.

Respecto a un control financiero, las SADP se convertirán en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Una vez promulgada la ley, las instituciones tendrán un plazo de 18 meses para adecuar sus estatutos y estructuras a la nueva normativa. Así, el fútbol chileno entrará en una nueva etapa regulatoria, marcada por la separación institucional entre federación y liga, mayores restricciones a la multipropiedad y más exigencias de transparencia en la gestión de los clubes.