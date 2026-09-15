Gremios del fútbol acusaron a la ANFP de instalar un relato "alarmista" por nueva Ley de SADP

El Sifup, la ANJUF y el Sindicato de Arbitros Profesionales de Chile rechazaron categóricamente el memorándum que la ANFP envió al ministro del Deporte, Francisco Riveros, con una serie de reparos por la aplicación de la Ley N° 21.824, que establece una nueva estructura para el fútbol chileno y separa a la Federación de Fútbol de Chile de la entidad que administra el balompié profesional.

Las organizaciones acusaron a la ANFP de entregar una interpretación "errónea y alarmista" de la normativa y cuestionaron que el documento busque instalar la idea de que los cambios amenazan la autonomía del fútbol nacional.

"El memorándum mezcla observaciones jurídicas que pueden ser discutidas con interpretaciones carentes de sustento, transforma atribuciones consultivas en supuestas facultades vinculantes y presenta como una crisis institucional lo que, en realidad, corresponde a una decisión legislativa legítima orientada a fortalecer la transparencia, la participación y la gobernanza de la Federación de Fútbol de Chile", plantearon.

Uno de los principales puntos de conflicto está en la futura participación de futbolistas y otros integrantes de la actividad en la estructura federativa. Los gremios remarcaron que la Comisión de Deportistas no representa al Estado, sino que estará integrada por deportistas federados elegidos por sus pares, y que los miembros de la Comisión Técnica serán designados por la propia Federación.

"Resulta especialmente preocupante que la ANFP pretenda presentar como una injerencia estatal la participación de los propios actores del fútbol en la futura Federación", expresaron las organizaciones.

La respuesta surgió luego del memorándum fechado el 10 de septiembre que la ANFP remitió a Riveros, en el cual advirtió sobre una serie de supuestos riesgos legales e institucionales derivados de la reforma. Entre ellos, planteó posibles conflictos con las normas de FIFA y Conmebol, cuestionó la incorporación de una Comisión de Deportistas con voz y voto y expresó reparos por la creación de una Comisión Técnica contemplada en el régimen de las Federaciones Deportivas Nacionales.

El documento de la ANFP también recordó antiguas advertencias de FIFA y Conmebol sobre una eventual suspensión de la Federación de Fútbol de Chile y exclusión de clubes y selecciones de competencias internacionales ante una posible vulneración del principio de autonomía, argumento que ahora fue cuestionado por los gremios, de acuerdo a la información publicada por varios medios.

"La experiencia internacional contradice el planteamiento de la ANFP", respondieron, y citaron los modelos de federaciones como las de Uruguay, Inglaterra, Australia, Italia, Francia y Portugal, que incorporan a futbolistas, entrenadores y árbitros en diferentes órganos de gobierno.

La Ley N° 21.824 fue publicada el 6 de junio de 2026 y establece, entre otros cambios, que la liga profesional deberá funcionar separada de la Federación de Fútbol de Chile. Además, entrega a las federaciones deportivas nacionales de manera exclusiva la conformación, administración y gestión de las selecciones nacionales, y concede un plazo de 18 meses para realizar la adecuación estatutaria correspondiente.

El Sifup ya había defendido durante este año una nueva estructura de gobierno que entregue participación a distintos estamentos del fútbol, planteando que Sifup, ANJUF, árbitros, entrenadores, ANFA y ANFP deben contar con representación en las decisiones sobre el futuro de la actividad.

En su declaración conjunta, los gremios apuntaron directamente contra la conducción del fútbol profesional: "No aceptamos que el principio de autonomía sea utilizado para defender un modelo institucional que colapsó y respecto del cual existe un amplio consenso sobre la necesidad de transformarlo", sostuvieron.

Finalmente, cuestionaron que algunos dirigentes de la ANFP continúen "defendiendo el actual statu quo" y afirmaron que la discusión debe centrarse en el futuro del fútbol chileno "y no en la conservación de aspiraciones personales de poder dentro de su actual estructura".