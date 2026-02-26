Arruinó una gran actuación: Prensa brasileña apuntó al responsable de la eliminación de Bahía

"Everton Ribeiro arruinó la noche" fue el eco que resonó con fuerza en las redacciones deportivas de Brasil tras la histórica clasificación de O'Higgins en la Copa Libertadores. La prensa brasileña no tuvo piedad al analizar la derrota del conjunto local en el Estadio Arena Fonte Nova, destacando que el equipo chileno supo resistir y golpear en el momento preciso para instalarse en la fase 3 del certamen.

El portal Globo Esporte fue uno de los más críticos con el experimentado mediocampista brasileño Everton Ribeiro, quien desperdició el último lanzamiento desde los doce pasos. "El mediocampista arruinó una gran actuación al fallar el penal que selló la eliminación. Su disparo fue muy malo y lo atajó fácilmente el portero chileno Omar Carabalí. Ese fue el fin del sueño", publicó el citado medio.

Por su parte, el diario Correio relató el cambio de ánimo que se vivió en la ciudad de Salvador de Bahía durante la jornada del miércoles. "Se vino la noche para Bahía. La afición respondió al mensaje y acudió al estadio para apoyar al equipo. Al principio sonrieron con los dos goles de Willian José, pero el atacante Castillo puso el 2-1 y el 'Tricolor' cayó en los penales ante el club chileno", detalló la publicación.

La prensa del país sudamericano también puso énfasis en las consecuencias económicas y deportivas de este traspié. Al quedar fuera en la segunda ronda clasificatoria, Bahía no logró acceder siquiera a la Copa Sudamericana, por lo que se quedó sin calendario internacional para el resto de la temporada 2026, un hecho que el medio Estadao calificó como una "decepción total".

Tras el impacto mediático del batacazo, O'Higgins regresó a Chile para preparar la fase final de las rondas previas, mientras que en Brasil las críticas se mantuvieron sobre el proceso técnico y la ejecución de los referentes en instancias decisivas. El equipo de Rancagua ahora aguarda por su próximo rival para buscar un lugar definitivo en la fase de grupos.