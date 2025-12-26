Síguenos:
Arturo Vidal activó su "modo vacaciones" en Colombia

Publicado:
Llévatelo:
El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal activó su "modo vacaciones", tal y como mostró en redes sociales, en donde se le ve junto a su novia Sonia Isaza en Colombia.

