Lhalu, el humedal natural urbano de mayor altitud

Verificada por la Agencia de Certificación de Récords Mundiales (WRCA, por sus siglas en inglés), la Reserva Natural Nacional del Humedal de Lhalu fue confirmada como el "humedal natural urbano de mayor altitud".

La ceremonia de certificación se llevó a cabo en el humedal, que, ubicado en el área urbana de Lhasa, abarca una superficie de 12,2 kilómetros cuadrados a una altitud promedio de 3.649 metros.

