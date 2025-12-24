Viejito Pascuero recorrió la bahía de Valparaíso y entregó regalos en Caleta Portales

La tarde de este miércoles se realizó el tradicional recorrido del Viejito Pascuero por la Bahía de Valparaíso, que concluyó con la entrega de regalos a los hijos de los pescadores de la Caleta Portales.
