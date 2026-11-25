Jacqueline Pardo, madre de Arturo Vidal, reapareció en televisión en el programa "Biografías" de Canal 13 y se refirió al inminente retiro del mediocampista de Colo Colo, quien a sus 39 años conquistó un nuevo título con el conjunto de Macul.

"Igual le da pena a él de que ya llegue el momento que diga ya no... y llegue el retiro. Y a una igual, a mí me da pena porque a él le da pena. Si usted sabe que todo lo que el hijo siente, lo siente la mamá también", expresó.

Vidal, de 39 años, termina su contrato con Colo Colo en diciembre y aún no define su continuidad en el club para la temporada 2027.

De hecho, el propio mediocampista reconoció el pasado domingo que contempla la posibilidad de retirarse a fin de año, mientras Blanco y Negro comienza a definir la conformación del plantel para la próxima campaña.