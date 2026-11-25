Jacqueline Pardo abordó la cercanía del retiro de Arturo Vidal: Me da pena porque a él le da pena
La mamá del jugador de Colo Colo abordó el futuro del volante en el programa "Biografías" de Canal 13.
La mamá del jugador de Colo Colo abordó el futuro del volante en el programa "Biografías" de Canal 13.
Jacqueline Pardo, madre de Arturo Vidal, reapareció en televisión en el programa "Biografías" de Canal 13 y se refirió al inminente retiro del mediocampista de Colo Colo, quien a sus 39 años conquistó un nuevo título con el conjunto de Macul.
"Igual le da pena a él de que ya llegue el momento que diga ya no... y llegue el retiro. Y a una igual, a mí me da pena porque a él le da pena. Si usted sabe que todo lo que el hijo siente, lo siente la mamá también", expresó.
Vidal, de 39 años, termina su contrato con Colo Colo en diciembre y aún no define su continuidad en el club para la temporada 2027.
De hecho, el propio mediocampista reconoció el pasado domingo que contempla la posibilidad de retirarse a fin de año, mientras Blanco y Negro comienza a definir la conformación del plantel para la próxima campaña.