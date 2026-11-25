El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, afirmó en El Primer Café de Cooperativa que "cuando a este país le ha ido bien, ha sido precisamente porque hemos tenido oposiciones que han estado a la altura".

El diputado cuestionó la disposición del PS, el Frente Amplio y el PC a buscar acuerdos con el Gobierno de José Antonio Kast, un diagnóstico que abrió un debate con la DC y el FA.

La discusión surgió a propósito del caso firmas en el Senado. Cretton sostuvo que en esos tres partidos ha predominado la tesis de "ser una oposición frontal al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y no tratar de buscar acuerdos". En cambio, destacó que la DC y el PPD han alcanzado entendimientos con el Ejecutivo en materia presupuestaria y en algunas propuestas del proyecto de reconstrucción.

La DC recordó el acuerdo con el PC y el FA defendió su rol fiscalizador

El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, dijo que interpretaba las palabras de Cretton como una forma de atribuir a la oposición las dificultades del país. Recordó que su bancada ha respaldado iniciativas de seguridad del Ejecutivo y citó la votación que autorizó el endeudamiento por 25 mil millones de dólares solicitado por el Gobierno.

"El acuerdo que se logra en el Senado es entre la Democracia Cristiana, el ministro Quiroz, el Gobierno y el Partido Comunista. Qué prueba más concreta que no hay una oposición que se opone a todo", afirmó Ortiz.

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, retomó el planteamiento de Cretton cuando se le consultó por el llamado a construir acuerdos del documento de centroizquierda Existe una alternativa. La dirigenta defendió la decisión de su sector de frenar iniciativas del Ejecutivo y puso como ejemplo la reforma de seguridad.

"Al país le va bien cuando el Gobierno hace la pega. La oposición ha tenido que ser una oposición férrea y efectivamente hemos tenido que frenar proyectos de ley como la reforma de seguridad que querían proponer, que ni siquiera pasaba los filtros de constitucionalidad", sostuvo Martínez.