Concluyó la espera y, tras más de 13 años, el videojuego GTA VI ya es una realidad, e incluso traspasando la frontera digital para convertirse en uno de los mayores fenómenos culturales de la década.

Básicamente, el lanzamiento "no engaña", porque su inicio muestra la ambición de un proyecto multimillonario que pretende unir al mejor cine y la mejor novela dramática sobre el lado más decadente de la sociedad estadounidense, con centro en Miami.

"El nivel de detalle y de vida del mundo que ha creado Rockstar Games para su sexta entrega de GTA es casi enfermizo y todo está preparado para que los jugadores vivan con sus mandos la aventura de amor, sangre y redención de Lucia y Jason, una pareja de criminales en su huida del oscuro universo en el que se encuentran", reseña EFE.

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