La cantante Denise Rosenthal estrenó dos nuevas canciones en las que repasa su extinto matrimonio con Camilo Zicavo y envía duros mensajes al músico.

El primero de los temas fue titulado "Equilibrar la balanza", un frenético rap en el que Rosenthal destruye a una expareja. "Tu campaña de difamación se ahogó en tus hechos,los dos sabemos cómo fue y en mi cara me mientes,eres cobarde e insolente, inventando historias para que tu ego se alimente", son algunas de las frases que incluye la canción.

"Yo guardando tus secretos retorcidos, no te olvides nunca de la dama que yo he sido", agrega Rosenthal, que corona el tema con: "Si hubieras querido hundirte, ya te hubiera destruido. Es que hasta a mí me da vergüenza saber qué fuiste mi marido".

En la segunda canción, titulada "Daltonismo", Denise Rosenthal hace referencia indirecta a la condición que afecta a su exmarido. "Lamento que seas tan cobarde que no puedas aceptar que fuiste tú quien dejó morir", es una de las frases del tema.

El estreno de estas canciones generó un gran revuelo en redes sociales, donde apuntaron directamente al nombre de Camilo Zicavo.

El matrimonio entre Denise Rosenthal y Camilo Zicavo llegó a su fin en 2024 tras siete años de relación. En la oportunidad el ex Moral Distraída acusó a Rosenthal de haberle sido infiel.