En un avión DHC-6 Twin Otter de la IIIª Brigada Aérea de la FACh se realizó la noche del martes 17 de noviembre una evacuación aeromédica desde la localidad de Ayacara, donde viven poco más de 200 personas y situada a casi 70 kilómetros al norte de Chaitén.

El operativo, activado por el Servicio de Salud del Reloncaví, trasladó en el avión a personal del SAMU, tras la alerta por una adulta mayor en estado crítico, quien fue derivada al Hospital de Puerto Montt.

"Realizar evacuaciones aeromédicas en horario nocturno exige maniobras de alta performance y capacidades técnicas, logísticas y operativas permanentes, permitiéndonos acudir de manera oportuna y segura en apoyo de los habitantes de los sectores más aislados de la Región de Los Lagos", resumió el general Rodrigo Zeballos, comandante de la brigada con asiento en la base El Tepual.

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