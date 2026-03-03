Prensa española destacó dichos de Vidal: El VAR se inventó por Real Madrid, para que no me robaran

El mediocampista chileno Arturo Vidal dijo que la implementación del videoarbitraje se produjo como una respuesta a los polémicos arbitrajes que favorecieron a Real Madrid en competencias internacionales. El volante de Colo Colo lanzó la acusación durante una conversación en el podcast del exfutbolista peruano Jefferson Farfán, palabras que causaron repercusión en el medio deportivo Sport de España.

"¿Si me sentí robado contra Real Madrid? Sí, en los partidos que jugamos en contra, sí. Dos veces me dejó eliminado en semifinales con Bayern Munich y en cuartos de final con Bayern Munich. Por eso después inventaron el VAR, porque ya era mucho", manifestó el deportista nacional respecto a sus enfrentamientos históricos en Europa.

El diario Sport de Barcelona hizo eco de las palabras del "Rey Arturo", destacando que el jugador no guardó silencio sobre su rivalidad con la institución de Madrid. El rotativo español subrayó que la animadversión del chileno con el cuadro blanco se acrecentó durante su etapa en Barcelona, donde también protagonizó diversos episodios de tensión en la liga de España.

Arturo Vidal fundamentó su postura recordando las jugadas específicas que marcaron su paso por la Champions League con la camiseta de la escuadra alemana. En sus declaraciones, el actual referente de Colo Colo aseguró que la tecnología se inventó precisamente para que no le robaran más en instancias decisivas del torneo más importante de clubes del mundo.

Finalmente, el futbolista de Chile cerró el tema ironizando sobre el impacto del sistema referil en el fútbol contemporáneo.