Vidal se puso por encima de Busquets: Es el mejor de 5, pero yo hago todo

El volante chileno Arturo Vidal aseguró ser un futbolista con mayores facetas que el español Sergio Busquets durante una entrevista con el ídolo de Perú, Jefferson Farfán. En un adelanto de la conversación para el programa "Enfocados", el referente de Colo Colo analizó su paso por la élite del fútbol mundial y se calificó como un jugador integral.

"Busquets es extraordinario de 5, el número uno. Pero yo hago todo", sentenció el bicampeón de América al ser consultado sobre quién era superior en el campo de juego. El volante nacional también enfrentó preguntas sobre el técnico Xabi Alonso y recordó su etapa en Bayern Munich, donde bromeó sobre el estilo de su excompañero Thomas Müller, a quien llamó "el jardinero" de forma jocosa.

La charla, que sirvió como avance de una entrevista extensa, también tocó fibras sensibles de la carrera del mediocampista. El exdelantero de Alianza Lima, Jefferson Farfán, le consultó directamente si se arrepintió del recordado accidente en su Ferrari durante la Copa América 2015, además de rememorar la victoria 3-0 de Perú sobre Chile en Copa América.

Otro de los puntos destacados fue la mención al mensaje en Lima donde la selección chilena escribió "Por acá pasó el campeón de América". Ante la consulta de quién pintó la pared, el futbolista de 38 años reaccionó con risas junto a los conductores del espacio. "Me gusta salir de vacaciones cuando salgo campeón", añadió Vidal sobre su mentalidad ganadora en clubes como Barcelona, Juventus e Inter de Milán, "por eso salgo todos los años", apuntó.

Arturo Vidal aprovechó la instancia para reafirmar su vigencia en el fútbol sudamericano tras su regreso a Santiago. "Estoy en un momento que no lo puedo creer", reconoció el volante, quien fue presentado por la "Foquita" como "el mejor jugador de la historia en Chile". La entrevista completa se publicará el domingo en las plataformas digitales del exjugador peruano.