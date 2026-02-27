Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de pista y dejó 15 muertos en El Alto

Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por un accidente que tuvo este viernes un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

El director nacional de Bomberos, el coronel Pavel Tovar, dijo al canal privado Unitel que son "como 15 vehículos afectados", unas "15 personas fallecidas" y al menos unos "seis heridos que han sido evacuados a diferentes centros" de salud tras el accidente ocurrido esta tarde cerca de El Alto.

Una fuente oficial dijo a EFE que el avión, un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, por lo que terminó fuera del perímetro del aeropuerto, con las afectaciones mencionadas por Tovar.

Caos por saqueadores de dinero

La gente que estaba en el lugar reportó en videos difundidos en las redes sociales que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB).

Varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

También fueron desplazados militares para apoyar a la Policía en el resguardo del lugar.

Tovar denunció que los bomberos fueron agredidos por la gente que intentaba entrar al lugar del accidente y pidió a la población de El Alto que no lo haga, pues "no hay ningún tipo de valores que puedan adquirir" en el sitio.

Operaciones aeroportuarias suspendidas

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, "se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista" que no pertenece a esa compañía.

BoA señaló que, si bien la situación es "completamente ajena" a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto "podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones" en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz "hasta que se restablezcan las condiciones normales" en la terminal aeroportuaria.