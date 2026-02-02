Audax Italiano anunció la salida de Christian Bassedas como gerente deportivo

Tras la primera fecha de la Liga de Primera, Audax Italiano anunció la salida de Christian Bassedas.

Audax italiano informó en un comunicado oficial el fin del ciclo del exseleccionado argentino Christian Bassedas como gerente deportivo del club.

"Como club, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo profesional realizado durante su gestión. Valoramos profundamente su labor y su destacada calidad humana que caracterizó al señor Bassedas en su paso por el equipo itálico", comunicó el club.

"Asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y laborales", añadieron.

Bassedas asumió su cargo con el cuadro itálico en diciembre de 2024.

¿Cómo le fue a Audax Italiano en la primera fecha de la Liga de Primera?

El elenco de La Florida empató 0-0 ante Universidad de Chile como visitante en el Estadio Nacional en el partido que abrió la Liga de Primera 2026 y que estuvo marcado por incidentes en la tribuna.

El siguiente encuentro de Audax Italiano será este viernes 6 de febrero a las 20:00 horas (23:00 GMT) frente a Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario La Florida.