Hinchas de Audax estallaron contra DT por gesto tras eliminación en Sudamericana

La eliminación de Audax Italiano de la Copa Sudamericana no solo dejó amargura en lo deportivo tras caer ante Olimpia en Paraguay, sino que también desató una fuerte polémica entre los fanáticos del cuadro de colonia por una actitud del director técnico, Gustavo Lema, tras el pitazo final.

Una vez sentenciada la derrota por 3-1 en Asunción, la transmisión oficial captó al estratega del elenco audino acercándose a saludar al DT rival, Pablo "Vitamina" Sánchez. En el registro se pudo apreciar un momento distendido entre ambos profesionales que incluyó risas a pesar del adverso resultado que dejó al club fuera del certamen internacional.

La escena rápidamente se difundió en redes sociales y generó un rechazo generalizado entre los seguidores itálicos, quienes consideraron inoportuna la actitud del entrenador dado el delicado presente deportivo del equipo.

Desde el medio partidario Tano Noticias resumieron el descontento de la parcialidad con una publicación que no tardó en viralizarse: "Una imagen que molestó".

En las plataformas digitales, los comentarios de los hinchas apuntaron a la falta de sintonía del cuerpo técnico con el momento del club. "Una falta de respeto y compromiso,sonríe cuando estamos abajo y eliminados" o peticiones de salida fueron parte de las reacciones más repetidas por los fanáticos.

Cabe recordar que el malestar de la hinchada también se sustenta en el panorama del Campeonato Nacional, donde Audax Italiano se ubica en el 13° lugar de la tabla de posiciones, cerca de la zona de peligro.

Ahora, el conjunto de La Florida deberá enfocarse en el plano local. Este domingo se medirá ante Palestino y, posteriormente, enfrentará un compromiso ante Universidad de Chile por la Copa de la Liga.