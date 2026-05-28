Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago14.9°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial

Embarazada está grave tras recibir "bala loca" mientras esperaba locomoción

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El proyectil la alcanzó en un paradero de la comuna de Hualpén, en la Región del Biobío.

Embarazada está grave tras recibir
 ATON (archivo)

Un micrero trasladó a la mujer hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una mujer embarazada se encuentra en estado grave tras ser alcanzada por una "bala loca" la tarde de este jueves, en la comuna de Hualpén (Región del Biobío).

La víctima resultó herida mientras esperaba locomoción colectiva en un paradero de la Avenida Gran Bretaña, que conecta a la mentada comuna con Concepción y Talcahuano.

Casi al mismo tiempo, una micro se detuvo en ese punto y, al notar lo ocurrido, su conductor y algunos pasajeros subieron a la mujer a la máquina para trasladarla hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

Carabineros encabeza las primeras diligencias en el sitio del suceso, por lo que el tránsito en la avenida se mantiene cortado.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada