Embarazada está grave tras recibir "bala loca" mientras esperaba locomoción

Una mujer embarazada se encuentra en estado grave tras ser alcanzada por una "bala loca" la tarde de este jueves, en la comuna de Hualpén (Región del Biobío).

La víctima resultó herida mientras esperaba locomoción colectiva en un paradero de la Avenida Gran Bretaña, que conecta a la mentada comuna con Concepción y Talcahuano.

Casi al mismo tiempo, una micro se detuvo en ese punto y, al notar lo ocurrido, su conductor y algunos pasajeros subieron a la mujer a la máquina para trasladarla hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

Carabineros encabeza las primeras diligencias en el sitio del suceso, por lo que el tránsito en la avenida se mantiene cortado.